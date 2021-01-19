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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Ahlat’ta 18 köy yolu ulaşıma kapandı

Ahlat’ta 18 köy yolu ulaşıma kapandı

İlçedeki kar yağışından görüntü

Karayolları Kar Temizleme Köy Yolları Kar Yığınları Kar Yağışı 

-Esnafların işyerlerinin önünü temizlemesi
-Esnaf Röportajı

( BİTLİS ) - BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, 18 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Bölgede 2 gündür etkili olan kar yağışı, Ahlat’ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışının ardından vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını ve iş yerlerinin önünü kar yığınlarından temizlemek için uzun uğraş verdi. Esnaf Özcan Emre, bu sene kar yağışının geç başladığını belirterek, “Çoktandır beklediğimiz kar nihayetinde yağdı. Bu sene biraz geç geldi, tedirgin olduk. Bereketli karımızı da gördük. İnşallah bize uğurlu gelecek. Geçen senelere göre biraz daha az yağdı bu sene ama yine de beklediğimiz karı gördük” dedi.
Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 18 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Belediye ekipleri ilçe merkezinde, karayolları çalışanları ise ana yollarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. (ÖO-MSA-Y)
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