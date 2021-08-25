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Ahlat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ahlat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Ahlat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Vatandaşlardan detay görüntüler

İslam Helikopter 

-Mehter takımından görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat ilçesindeki binlerce vatandaş Malazgirt Zaferi'nin 950’nci yıldönümü nedeniyle Ahlat’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor. Muş’tan helikopterle Ahlat’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Mezarlığını her yıl olduğu gibi bu yılda ziyaret edecek. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindekilerle birlikte Malazgirt Zaferinin kutlandığı Türkiye’nin en büyük ikinci millet bahçesi unvanına sahip Çarho Millet Bahçesi'ne gelerek buranın açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılıştan sonra toplanan binlerce vatandaşa hitap edecek.
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