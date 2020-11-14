Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ahıska Sürgünü 76. Yılında Posof’ta dualarla anıldı

Ahıska Sürgünü 76. Yılında Posof’ta dualarla anıldı

Seyfet dede röportaj

Sürgün 

-Evinden detay
-Seyfet dede detay görüntüsü

( ARDAHAN )- 20 yaşında Özbekistan a sürülen Seyfet dede sürgün anılarını anlattı- Trenle götürüldükleri 23 günlük yolculuklarını anlatırken adeta o günleri yeniden yaşadı ARDAHAN

- Stalin tarafından 1944 yılında sürgün edilen Ahıska Türkleri Posof Müftülüğü’nce düzenlenen programda dualarla anıldı. İlçe müftülüğü tarafından düzenlenen programla hatimler okundu ve dualar edilerek sürgünde hayatını kaybedenler için dua edildi. Sürgünde 20 yaşında Özbekistan a sürülen Seyfet dede Seyfettin Dursunov, Ata yurduna döndükten sonra şimdilerde Ahıska nın Vale şehrinde yaşıyor. 90 yaşında ki Seyfet dede trenle götürüldükleri 23 günlük yolculuklarını anlatırken adeta o günleri yaşamış gibi oldu. Yollarda ölenlerin trenden atıldıklarını ve çektikleri sıkıntıları anlattı. (HİA-AT)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı