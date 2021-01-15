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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Ahırdan kaçan at, kazada telef oldu

Ahırdan kaçan at, kazada telef oldu

Kaza yapan araç ve at

İş Makinesi 

-Telef olan at iş makinesi ile kaldırılırken
-Yavru ata veterinerler tarafından müdahale
-Genel detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Korkuteli ilçesinde ahırdan kaçıp, yola çıkan at bir aracın çarpması sonucu telef olurken yavrusu yaralandı. . Kaza Korkuteli-Burdur caddesinde saat 19:00 sıralarında meydana geldi.Ahırdan kaçıp yolun karşısına atlayan ata, karşı istikametten gelen Mehmet Acar idaresindeki 07 CVF 33 Plakalı otomobil çarptı.Aracın sürücüsü Mehmet Acar (21) atın çarpmasıyla yaralanırken, at olay yerinde telef oldu, yavrusu yaralandı. Araç sürücü ambulansı ile Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yavru at Korkuteli Belediyesi veterineri tarafından tedavi edilirken, telef olan At, Korkuteli Belediyesi fen işleri müdürlüğü iş makinesi ile olay yerinden kaldırılarak gömüldü. (AD)
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