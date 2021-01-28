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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ahırda çıkan yangında gebe inek telef oldu

Ahırda çıkan yangında gebe inek telef oldu

ekiplerin çalışması detay

Bild Samanlık 

-inek detay
-ahırdan detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen yangında gebe inek telef oldu, ahır ve evin mutfağı kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre yangın, saat 13.30 sıralarında Gürün ilçesi Şuğul Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Tükel’ e ait evin samanlığına dökülen soba külünden çıktığı düşünülen yangın evin mutfağına da sıçradı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Gürün Belediyesi itfaiye ekibi ve köylülerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ahırda bulunan gebe inek dumandan boğularak telef oldu, samanlıkta ve evin mutfağında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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