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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ahırda çıkan yangında 18 büyükbaş hayvan telef oldu

Ahırda çıkan yangında 18 büyükbaş hayvan telef oldu

-ahırın alev alev yanması cep telefonu görüntüsü

Ayder Cep Telefonu Büyükbaş Hayvan Hayvan 

--yanan ahırdan detay cep telefonu görüntüsü

( SİVAS )- Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir ahırda meydana gelen yangında 18 büyükbaş hayvan telef oldu SİVAS

- Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir ahırda meydana gelen yangında 18 büyükbaş hayvan telef oldu. Sivas'ın Koyulhisar ilçesi, Güzelyurt köyü Saydere Mahallesi'nde Ömer Yayla'ya ait ahırda yangın çıktı. Yangında, 18 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Yangına hayvanların ısınması için yakılan sobanın devrilmesinin neden olduğu düşünülüyor. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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