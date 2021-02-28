Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu

Ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu

-Yangından detaylar

Jandarma Büyükbaş Hayvan Hayvan Trol 

--İtfaiye ekiplerinden detaylar
--Ersoy Doğan'ın yangını anlatması ve ahırı göstermesi

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir ahırda çıkan yangın sonucunda 12 büyükbaş hayvan telef oldu. Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı Kapukaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gece saatlerinde bir evin ahırında yangın meydana geldi. Ahır sahiplerinin yangını fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının ahırının hemen önünde gelmesi nedeniyle hayvan sahipleri hayvanlarını ahırdan çıkaramadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, ahırın önünde bulunan yakacakların sebebiyle büyüyen yangında, 12 büyükbaş hayvan zehirlenerek telef oldu. Hayvanların sahibi Ersoy Doğan hayvanları telef olduğunu söyleyerek, “Kapının önünde bulunan yakacaklardan dolayı duman camdan içeri dolmuş ve hayvanlar zehirlenerek telef olmuş. Yangını gördük ama yetişemedik. Yaklaşık 200 bin TL zararımız var. Devletimizden yardım beklemekten başka elimden bir şey gelmiyor” dedi.
İlk araştırmalara göre, yangının elektrik kısa devresinden çıktığı tahmin ediliyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı