Ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu

--İtfaiye ekiplerinden detaylar

--Ersoy Doğan'ın yangını anlatması ve ahırı göstermesi



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir ahırda çıkan yangın sonucunda 12 büyükbaş hayvan telef oldu. Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı Kapukaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gece saatlerinde bir evin ahırında yangın meydana geldi. Ahır sahiplerinin yangını fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının ahırının hemen önünde gelmesi nedeniyle hayvan sahipleri hayvanlarını ahırdan çıkaramadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, ahırın önünde bulunan yakacakların sebebiyle büyüyen yangında, 12 büyükbaş hayvan zehirlenerek telef oldu. Hayvanların sahibi Ersoy Doğan hayvanları telef olduğunu söyleyerek, “Kapının önünde bulunan yakacaklardan dolayı duman camdan içeri dolmuş ve hayvanlar zehirlenerek telef olmuş. Yangını gördük ama yetişemedik. Yaklaşık 200 bin TL zararımız var. Devletimizden yardım beklemekten başka elimden bir şey gelmiyor” dedi.

İlk araştırmalara göre, yangının elektrik kısa devresinden çıktığı tahmin ediliyor.



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