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Ahır yangınında 25 hayvan telef oldu
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Ahır yangınında 25 hayvan telef oldu

Ahır yangınında 25 hayvan telef oldu

Yanan ahırdan detaylar

Yangın Altın Hayvan Elektrik Kontağı Trol 

-Telef olan küçükbaş hayvanlardan detaylar
-Ahır sahibi ve çevredekilerden detaylar
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir ahırda çıkan yangın sonrası 25 küçükbaş hayvan telef oldu. Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Faruk Bayrak'a ait ahırda iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın sonrası ahır tamamen yanarken, içerde bulunan 25 küçükbaş koyun da telef oldu. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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