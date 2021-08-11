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Ahır ve barakada çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ahır ve barakada çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Ahır ve barakada çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Detaylar

Yangın Altın Büyükbaş Hayvan Hayvan Yangına Müdahale 

-Olay yeri
-Ekiplerin müdahalesi
-detay

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde baraka ve ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında söndürüldü. Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan A.’ya ait olan baraka ve ahırda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangında ahır ve baraka kullanılamaz hale gelirken ahırda bulunan iki büyükbaş hayvan telef oldu. Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.
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