Ahır inşaatı çöktü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı

--Göçük altından çıkartılan koyunların kuzuları ile buluşması

--Göçük altından kurtarılan kuzuların AFAD ekiplerince su içirilmesi



( AFYON KARAHİSAR - EK)- AFAD ekipleri kurtardıkları kuzulara elleriyle su verdi- Göçük altından kurtarılan kuzu ve koyunun buluşma anı duygusal anlar yaşattı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde ahır inşaatının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı. Bölgeye giden AFAD ekipleri koyun ve kuzuları kurtarma çalışması sürüyor Olay, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi, Sağırlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ayır inşaatı çalışması sırasında inşaat bir anda çöktü. Çökme sonucu inşaatta çalışan 3 işçi hafif yaralanırken 150 küçükbaş hayvan göçük altında kadı. Göçük sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri koyun ve kuzuları kurtarma çalışması başlattı. Göçük altından kurtarılan kuzuların anneleri ile buluşma anı duygusal anlar yaşatırken, göçük altında nefessiz kalan kuzulara ise AFAD ekipleri elleriyle su içirdi. Göçük altında kalan koyunları kurtarma çalışması sürüyor. (HK-

