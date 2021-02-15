Ahıllarda mahsur kalan 600 hayvan kurtarıldı

-- Ahıllarında mahsur kalan hayvanlar için belediye dozerle yolu açıyor

-- Dozerin TIR'dan indirilmesi

-- Yolların açılması

-- Hayvanların mahsur kaldığı ahıllara ulaşılması ve ahıllardan görüntü



( BALIKESİR )- Ekipler köy yollarını açık tutmak için çaba sarfediyor BALIKESİR



- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün sabahtan bu yana süren kar yağışı kırsal mahallelerde ve kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteriyor. Bandırma'da dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla başlayan kar yağışı ve tipi etkisini her geçen saat arttırarak devam ediyor. Özellikle kentin yüksek kesimleri ile kırsal mahallerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman trafikte de olumsuzluklara yol açıyor. Edincik Mahallesi'nde ahıllarında mahsur kalan 600 küçükbaş hayvan olduğu ihbarını alan Belediye ekipleri ahıllara giden yolu güçlükle açarak hayvanlara yiyecek ulaştırılmasını sağladı. Bandırma - Çanakkale Yolu'nun Edincik ve Gönen Kavşaklarında yoğun tipi sürerken, Karayolları'na bağlı ekipler bu yollarda ulaşımı açık tutmak için yoğun gayret sarfediyor. Ekipler etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman kayarak yoldan çıkan TIR ve Kamyon gibi büyük araçların da yeniden seferlerine devam edebilmeleri için iş makineleri ile destek veriyorlar. Gönen - Balya yolu trafiğe kapandı Gönen'in Balya ilçesi ile ulaşımını sağlayan karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde trafiğe kapanırken sabah saatlerinden itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yolu açık tutmak için büyük çaba sarfetti ancak bu kez de buzlanma nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin gerek buzlanma gerekse yağan tipi nedeniyle kapalı olan yolda çalışmaları 24 saat esasına göre sürüyor. Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre Bandırma'da yarın ve Çarşamba günü de kar yağışının devam edeceği, Perşembe günü ise kar yağışının şiddetini azaltacağı öğrenildi. Kentte hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düşerken gece sıcaklığı ise -4 derecelerde seyrediyor. (İA-BD



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