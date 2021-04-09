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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Aydın, 'Yaşam Boyu Başarı' sertifikası aldı

Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Aydın, 'Yaşam Boyu Başarı' sertifikası aldı

bilim insanı Prof. Dr. Abdullah Aydın detaylar

Öğretim Üyesi Toplantı Çerikli Mühendislik Araştırmacı 

-açıklama

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Aydın, Vdgood Uluslararası Konferansında ''Yaşam Boyu Başarı' sertifikası aldı.Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümü öğretim üyesi olan Aydın, mühendislik ve tıp alanında çalışmalar yürütüyor. Vdgood Uluslararası Konferansı, dünyanın her yerinden araştırmacılar için platform sağlamak aynı zamanda yeni bilgi üretmek amacıyla planlı yıllık toplantılar düzenleyerek uygun hedef kitleye bir forum sağlama amacını güdüyor.Prof. Dr. Abdullah Aydın, aldığı ödülün bilim yolunda uzun süreli bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

Aydın, açıklamasında; " ''Yaşam Boyu Başarı' ödülünü uluslar arası akademik komite bize uygun gördü. Akademik camiada Aziz Sancar hocamı da örmek alıyorum. 'Nitelikli Yalnızlık Yaşadım' düşünce ve hayallerimin peşinden koştum" dedi.
TÜBİTAK'a guatr ile ilgili çalışma da sunan Aydın, "Guatrın gıda maddesi tüzüğünün 428. maddesinde geçen demir ve kurşun içerikli borularla suların taşınmaması gerektiği üzerine bir çalışma yaptık. Demir ve kurşun içerikli borulardan kurşunların iyotu çökerttiği ve insanlarda guatra sebep olduğuna yönelik çalışmamız da TÜBİTAK'ta kabul aldı" ifadelerini kullandı.
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