Ağustos'ta yağan yağmurun tadını duş alarak çıkardı

-mustafa özsoy'un şampuanla yıkanması



( ADANA -ÖZEL) ADANA



- Adana’nın Feke ilçesinde yağan yağmura sevinen vatandaş banyo yaptı. Feke’nin Tapan Mahallesinde Mustafa Özsoy (45) isimli bir vatandaş yağmurda eline şampuan alıp yağmur altında banyo yaparak kutladı. Vatandaşlar o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İşitme ve konuşma engeli olan vatandaş aylar sonra ilçeye yağan yağmurun sevincini yağmur altında kutladı.

