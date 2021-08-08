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Ağustos'ta yağan yağmurun tadını duş alarak çıkardı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Ağustos'ta yağan yağmurun tadını duş alarak çıkardı

Ağustos'ta yağan yağmurun tadını duş alarak çıkardı

mustafa özyoy'un yağmura çıkması

Mustafa Öz Yağmur Konuşma Engeli Mustafa Özsoy Cep Telefonu 

-mustafa özsoy'un şampuanla yıkanması

( ADANA -ÖZEL) ADANA

- Adana’nın Feke ilçesinde yağan yağmura sevinen vatandaş banyo yaptı. Feke’nin Tapan Mahallesinde Mustafa Özsoy (45) isimli bir vatandaş yağmurda eline şampuan alıp yağmur altında banyo yaparak kutladı. Vatandaşlar o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
İşitme ve konuşma engeli olan vatandaş aylar sonra ilçeye yağan yağmurun sevincini yağmur altında kutladı.
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