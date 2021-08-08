Ağustos'ta yağan yağmurun tadını duş alarak çıkardı

- Adana’nın Feke ilçesinde yağan yağmura sevinen vatandaş banyo yaptı. Feke’nin Tapan Mahallesinde Mustafa Özsoy (45) isimli bir vatandaş yağmurda eline şampuan alıp yağmur altında banyo yaparak kutladı. Vatandaşlar o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İşitme ve konuşma engeli olan vatandaş aylar sonra ilçeye yağan yağmurun sevincini yağmur altında kutladı.
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