Ağustos ayında toplayıp pekmezi için havanın soğumasını bekliyorlar

-Kadınların keser ve çekiçler ile keçiboynuzunu ezmeleri

-Kırılan keçi boynuzlarının kazanlarda sulandırılması

-Keçiboynuzu pekmezinin tavalarda kaynatılması

-Fatma Büyükarslan'ın keçiboynuzu pekmezinin yapmasının tarif etmesi

-Kaynayan keçiboynuzu pekmezinin tavalardan indirilmesi



( ANTALYA -ÖZEL)-Şifa kaynağı keçiboynuzu pekmezi kadınların geçim kaynağı oldu-60 kilogram keçiboynuzundan 20 kilogram pekmez çıkartıp kilosunu 50 liradan satıyorlar-Akseki’de keçiboynuzu pekmezi yapımına başlandı ANTALYA



- Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan kadınlar, doğal yöntemler kullanarak keçiboynuzu pekmezi yapıp satarak evine ekonomik katkı sağlıyor. Mahalle halkı imece usulüyle bir araya gelip Ağustos ayı boyunca topladıkları keçiboynuzundan havaların serinlemesi ile birlikte pekmez üretimine başladı.

Kilosu 40-50 Köylü kadınlar ortalama 80-100 kilogram arasında ürettiği keçiboynuzu pekmezinin kilogramını 40-50 lira arasında satışa sunuyor. Ağustos ayında toplanan keçiboynuzunun pekmez yapılması için Kasım Aralık ayına kadar bekletilmesinin sebebi ise soğuk havanın verdiği kalite. Havalar serinleyince yapıyoruz Ağustos ayının 15'inden sonra keçiboynuzunu topladıklarını anlatan Fatma Büyükarslan, "Kasım-Aralık ayında ise pekmez yapmaya başlıyoruz. Topladığımız zaman hemen pekmez yapılmaz. Çünkü sıcaklarda pekmez ekşi olur. Ekşi olmaması için Kasım-Aralık ayını bekleriz. Havalar serinleyince yapıyoruz" dedi.

Üç gün bekletiliyor. Toplanan keçiboynuzundan yarı yarıya pekmez elde eden kadınlar kilogramını 40-50 TL arasında sattıkları pekmez için keçiboynuzunu ezdikten sonra suyun içinde üç gün bekletiyor. 7-8 saat kaynatılıyor Şırasını keten çuvallarda süzüp kaynatıyorlar. Kaynayan şırayı kazanlarda bir saat durduktan sonra dinlenmeye alan kadınlar şırayı yeniden süzüp süreyle 7-8 saat tekrar kaynatıp pekmez haline dönüştürüyor. Aksekili kadınlar ortalama 50-60 kilo keçiboynuzundan 20 kilo pekmez çıkartıyor. İmece usulü Komşularla birlikte 3-4 aile bir araya gelip imece usulü yardımlaşarak pekmez yaptıklarını anlatan Fatma Büyükarslan, "Komşularımıza sırayla bir araya gelerek keçiboynuzlarını elde çekiçle döverek eziyoruz. Keçiboynuzunu makinelerde çekmiyoruz. Makinede çekilen pekmez iyi olmaz. Çünkü ince çekiliyor. Biz bunları döverek yapıyoruz." dedi.

Pazarlama sorunumuz yok Çünkü elde kırılan keçiboynuzunun pekmezine paha biçilmediğini söyleyen Büyükarslan" Çok lezzetli oluyor. Biz bu pekmezi doğal yöntemlerle yapıyoruz. Yani organik ve yöreseldir. Hepimizin hazır müşterileri var, pekmezin yapılacağı tarihleri bekliyorlar" dedi.





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