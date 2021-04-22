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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ağrılı hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Ağrılı hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

torbalardan görüntü

Hayırseverler 

-dağıtılması
-Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da bir grup hayırsever hazırladıkları Ramazan torbalarını ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak yüzlerini güldürdü. Ağrı’da bir grup hayırsever vatandaşlarında destekleriyle aldıkları gıdaları 100. Yıl Mahallesinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.
İçerisinde her türlü yiyeceğin bulunduğu torbaları kapı kapı dolaşarak dağıtan hayırseverler ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürürken hayır dualarını da aldı.
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