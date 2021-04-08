Ağrılı çiftçilerin tohum ekme mesaisi başladı

-Tohum ekme ve zemin hazırlama işlemleri

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( AĞRI -ÖZEL) AĞRI



- Ağrı’da uzun süren kış mevsiminin ardından karların erimesi ve baharın gelmesiyle birlikte çiftçiler yılın ilk tohumlarını tarlalarına ekmeye başladı.

Doğu Anadolu bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan tarımla uğraşan. Sert geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle birlikte çiftçiler, tarlalarını sürmek ve tohum ekimi için tarlarının yolunu tuttu. Uzun süre kar altında kaldığı için yumuşayan ve nemlenen toprakların kuruması için ilk önce zemin hazırlama işlemi yapan çiftçiler, toprağın kurumasıyla birlikte tohum ekme çalışmalarına başladı.

Satın aldıkları tohum ve gübreleri römorklara yükleyen çiftçiler, günün erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutup traktörün arkasına bağlanan mibzerlere yükledikleri tohumları toprağa ekiyor. “Bizim işimiz bu, gelir kaynağımız bu topraklar” Yakınca köyünde yaşayan ve tohum ekmek için zemin hazırlama işlemi yapan çiftçilerden Cengiz Yıldız, gelir kaynağının bu topraklar olduğunu söyleyerek, “Bizim işimiz bu, gelir kaynağımız bu topraklar. Ama bu sene kış çok çetin geçti. Karlar geç eridi. Bizlerde tohumları artık ekmeye başladık.Ben sabahları gelip yaklaşık 40 dönümlük bir arazi ekmeye çalışıyorum. Şu anda tarlamızın zeminini hazırlıyorum tohum ekmek için. Bu işlem 1 gün sürüyor. Verimli bir ürün elde etmek için toprağın kuruması lazım. Bu yüzden önce böyle bir zemin düzenliyoruz daha sonra bir gün bekleyip tohum ekiyoruz. Bu şekilde daha iyi verim alıyoruz.” İfadelerine yer verdi. “Biz bu tarlada yılın ilk tohumunu ekiyoruz” Ağrı’da kışın sert geçtiğini ve yerde uzun süre kalan karın toprağa etkisinin çok olduğunu söyleyen çiftçilerden Murat Kandemir ise, Buranın kışı çok sert geçiyor. Karın bize etkisi çok oluyor. Mesela biz burayı geç ekince bazen gübremiz sorun olabiliyor. Biz bu tarlada yılın ilk tohumunu ekiyoruz. Tohum atmadan bir veya iki gün önce gelip tarlanın zeminini hazırlıyoruz toprağın kuruması için. Kuruduktan sonra sabah 7 gibi gelip tohum atmaya başlıyoruz. Daha sonra suluyoruz. Hasatı Haziran veya Temmuz gibi alıyoruz. Bunun içinde biçerdöverler geliyor, elle bir şey yapmıyoruz.” dedi.





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