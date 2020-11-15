Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Ağrılı çiftçiler topraktan verim almak için hayvan gübresi kullanıyor

Ağrılı çiftçiler topraktan verim almak için hayvan gübresi kullanıyor

Tarlada traktörle arazi düzeltmesi yapılırken çekilen detay görüntüler

Büyükbaş Hayvanlar Kimyasal Gübre Erimli Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-Tarla sahibi İsmet Akgün ile yapılan röportaj
-Hayvan gübresi yüklenirken çekilen görüntüler
-Hayvan gübresi tarlaya serpilirken çekilen görüntüler
-Tarla sahibi İsmet Akgün'ün oğlu Harun Akgün ile yapılan röportaj

( AĞRI -ÖZEL) AĞRI

- Ağrı’da çiftçilikle uğraşan vatandaşlar, toprağın verimini arttırmak için hayvan gübresi kullanıyor.Ağrılı çiftçiler, gübre fiyatlarının yüksek olması ve bu sene yeterli miktarda yağmurun yağmaması nedeniyle arazilerinden bekledikleri verimi alamamaktan endişeleniyor. Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde yaşayan çiftçiler, besledikleri büyükbaş hayvanlardan elde ettikleri hayvan gübresini ektikleri topraklara serperek, toprağın verimliliğini arttırmayı hedefliyor. Bu yöntemin eskiden daha yoğun bir şekilde uygulandığını ama zamanla unutulduğunu kaydeden çiftçiler, fahiş fiyatlar nedeniyle gübre alamayan vatandaşların tekrar bu yönteme döneceklerini söyledi.

"Kimyasal gübre yerine hayvan gübresini toprağımıza serpeceğiz"Bu yıl yeterli miktarda yağmur yağmamasından dolayı toprağın sertleştiğini ve bu yüzden ekim işlemleri sırasında zorlandıklarını kaydeden çiftçi İsmet Akgün, “Bu sene yağmur yağmadı. Toprak sertleşmişti. Senede 80 dönüm arazi ekiyordum ama bu sene arazinin sert olmasından dolayı 30 dönüm ekmek zorunda kaldım. Arazimin kalan kısmını ise ilkbahar mevsiminde toprağın yumuşamasıyla birlikte ekeceğim. Gübrede pahalandığı için bu sene gübre serpmedim. Bizim Ağrı'nın toprakları verimli değil, gübre ekmezsen zaten verim de alamazsın. Bu sene arpa ve buğday ektim. Diğer korunga, fiğ ve yonca gibi ürünlerden verim alınmıyor. Bu yıl 30 dönüm buğday ektim, geri kalan 40-50 dönüm arazime de arpa ekeceğim. Bu memleket kış memleketi olduğu için toprağa gübre de serpilmezse hiç verim alınamaz. Gübre fiyatlarının yüksek olmasından dolayı alternatif olarak kimyasal gübre yerine hayvan gübresini toprağımıza serpeceğiz” dedi.
Gübre fiyatlarının yüksek olmasından dolayı hayvan gübresi kullandıklarını belirten Harun Akgün, “Bu sene gübre fiyatlarının yüksek olması ve yağmurun yağmamasından dolayı toprağın verimini arttırmak ve daha güzel verim alabilmek için toprağa hayvan gübresi serpiyoruz. Bu şekilde toprak daha verimli oluyor. Hayvan gübresi kimyasal gübreden daha iyi ve daha faydalı oluyor. Zaten kimyasal gübrenin fiyatı çok yüksek olduğu için alacak gücümüz de yok” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı