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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Ağrı’yı etkisi alan Sibirya soğukları nedeniyle Murat Nehri Buz tuttu

Ağrı’yı etkisi alan Sibirya soğukları nedeniyle Murat Nehri Buz tuttu

- Bir süredir Ağrı’yı etkisi alan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri dondu

Hava Sıcaklıkları Uttu 

-- Detay görüntüler

( AĞRI ) - AĞRI

- Bir süredir Ağrı’yı etkisi alan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri dondu Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da bir süredir etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi. Eksi 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları nedeniyle kentte bulunan Murat Nehri buzla kaplandı. Sis ve buzla kaplanan Murat Nehri’nde oluşan buz kütlelerinin suyun yüzeyinde hareket etmesiyle ortaya güzel görüntüler çıktı. (MG-
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