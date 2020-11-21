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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ağrı'ya mevsimin ilk karı yağdı

Ağrı'ya mevsimin ilk karı yağdı

- Kar yağışının ardından kırsal bölgelerin beyaza bürünmesi - Kent merkezinin karla kaplanması - Araçların ve bitkilerin beyaz örtüyle kaplanması - Karayolu çevresinde kar örtüsüAĞRI (AA) - Ağrı 'ya mevsimin ilk karı düştü.Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.Araçların üstünün karla kaplandığı kentte yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Beyaz örtüyle kaplanan ağaç ve bitkiler güzel manzaralar oluşturdu.Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor. - Ardahan'da kar, Erzurum'da karla karışık yağmurArdahan'da gece başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.Beyaza bürünen kentte sürücüler, karla kaplanan araçlarını temizledi.Erzurum'da da karla karla karışık yağmur etkili oluyor.

Kar Örtüsü Akalan Kar Yağışı 

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