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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
AĞRI - Sokaklar boş kaldı

AĞRI - Sokaklar boş kaldı

- Boş kalan cadde ve sokaklar - Ekiplerin denetim yapmasıDoğu Anadolu'da sokaklar boş kaldıERZURUM (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde büyük oranda uyuldu.Ülke genelinde 11 Aralık'ta 21.00'de başlayan ve 14 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı , Ardahan ve Iğdır'da cadde, meydan, sokaklarla tarihi alanlarda sessizlik sürüyor.Güvenlik güçlerince, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediyor.

Koronavirüs Gesi Trol 

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