AĞRI - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Cadde ve sokakların sessizliğe bürünmesiYeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Ağrı 'da, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.Kentte saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, yoğun olan cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
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