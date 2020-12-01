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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
AĞRI - Sokağa çıkma kısıtlaması

AĞRI - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Ağrı 'da sokağa çıkma yasağı - Boş kalan cadde ve sokaklarERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 ilde yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu.İçişleri Bakanlığının Kovid - 19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelgede yeni önlemler kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.
Hafta içi her gün devam edecek kısıtlama kapsamında, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı , Ardahan, Iğdır'da 21.00 itibarıyla cadde, meydan, sokaklar ve tarihi alanlar sessizliğe büründü.Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaptı.Polis ve zabıta ekipleri, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı.

Koronavirüs Gesi Sokağa Çıkma Yasağı Zabıta 

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