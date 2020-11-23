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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
AĞRI - Sığınmacıları taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı

AĞRI - Sığınmacıları taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı

- Kaza yerindeki ekipler - Yerde yatan yaralılar - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Yaralıların ambulansa taşınması - Devrilen kamyonetteki hasar - Ekiplerin kamyonetin çevresinde arama yapması - Ambulansların yola çıkması - Hastane acil servisinin önüAĞRI (AA) - Ağrı 'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken devrilen kamyonetteki 17 sığınmacı yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 54 D 6509 plakalı kamyonet, Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktası'da yapılan trafik uygulamasında sürücü, polisin "dur" ihtirana uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin takip ettiği kamyonet, Eleşkirt ilçesine bağlı Sadaklı köyü mevkisindeki kavşakta sürücü kamyoneti bırakarak kaçtı, hareket halindeki kamyonet yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Pakistan ve Afganistan uyruklu 17 düzensiz sığınmacı, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Acil Servis Sığınmacı Akalan Sığınma Irak 

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