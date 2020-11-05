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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ağrı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı

Ağrı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı

- Ağrı 'nın yüksek kesimlerinden drone görüntüsü - Beyaz örtüyle kaplanan dağlar - Eleşkirt ilçesi köse dağı beyaza büründü - Eleşkirt ilçesinden görüntüler - İlçe esnaflarından Sancar Dişçi ile röportajErzurum ve ERZURUM/AĞRI (AA) - Erzurum ve Ağrı 'da etkili olan kar yağışı nedeniyle dağların yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Ağrı 'da 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yüksek noktalarda gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.Kar yağışı sonrası kentin çevresindeki beyaz örtüyle kaplanan dağlarda kartpostallık görüntüler oluştu.Eleşkirt ilçesinde bulunan 3 bin 433 rakımlı Kösedağ ve çevresindeki dağlarda da kar yağışı etkili oldu.Erzurum'da da gece saatlerinde Palandöken Dağı ve kentin yüksek kesimlerindeki dağlar beyaz gelinliğini giydi.Kent merkezi ve yerleşim yerlerinde etkili olmayan kar dağlarda ise güzel manzara ortaya çıkardı.

Kar Yağışı Irak 

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