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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı

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Saygı Duruşu Düşman İşgali 

-Konuşma

( AĞRI ) AĞRI

- 15 Nisan Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü nedeniyle, Abide Meydanında bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi.
Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile Türk Bayrağı göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği kutlama mesajının okunmasının ardından sona eren programda korona virüs salgını nedeni ile maske ve mesafe kurallarına özen gösterildi. Törene Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve protokol üyeleri katıldı.

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