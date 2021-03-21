AĞRI - Nevruz Bayramı kutlandı

- Nevruz ateşi yakılması - Halay çekilmesiNevruz Bayramı kutlandıAĞRI (AA) - Ağrı 'da Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Ağrı 'da da HDP tarafından 15 Temmuz Vatan Şehitleri Parkı yakınlarında etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe, HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık ve partililer katıldı. Nevruz ateşinin yakıldığı etkinlikte, vatandaşlar halay çekerek eğlendi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım