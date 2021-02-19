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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Ağrı merkezli tefecilik operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Ağrı merkezli tefecilik operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

- Emniyet ekiplerinin eş zamanlı operasyona başlaması - Operasyonun drone ile havadan görüntülenmesi - Operasyonda ele geçirilen materyallerAĞRI (AA) - Ağrı , İstanbul ve Denizli'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, il genelinde tefecilikle ilgili ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma başlattı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ağrı , İstanbul ve Denizli'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 18 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda senet ve silah ele geçirildi.

Ayetler Akalan Tefecilik 

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