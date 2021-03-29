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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Ağrı Mart ayında dondu

- Ağrı Mart ayında dondu

- Ağrı’da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oldu

Buz Sarkıtları Kar Yağışı 

--Ev ve işyerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu.
--musluktan akan sular dondu

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oldu. Ağrı’da Mart ayında etkili olan kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının durmasıyla birlikte etkili olan don nedeniyle bina çatılarında ve ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu. Musluklardan akan suların bile donduğu kentte kış, Mart ayında olmasına rağmen etkisini sürdürmeye devam ediyor. (MG-
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