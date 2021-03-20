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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AĞRI - Kundaklandığı iddia edilen iki araç kullanılamaz hale geldi

AĞRI - Kundaklandığı iddia edilen iki araç kullanılamaz hale geldi

- Araçların yanma anları cep telefonu kamerası - Yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesi - Kullanılamaz hale gelen araçlar - Abbas Güngör ile röportaj Ağrı 'da kundaklandığı iddia edilen iki araç kullanılamaz hale geldiAĞRI (AA) - Ağrı 'da park halindeyken kundaklandığı iddia edilen minibüs ile kamyonette büyük çapta hasar oluştu.Fatih Mahallesi'nde park halindeki Abbas Güngör'e ait 25 FN 531 plakalı minibüs ile kardeşi İsmail Güngör'ün kullandığı toptancı şirketine ait 06 BKT 266 plakalı kamyonetin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen araçlar kullanılamaz hale geldi.Araçların kundaklandığı şüphesi üzerinde duruluyor.Abbas Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, araçların kundaklandığını belirterek, araçların yanına bir not bırakıldığını ve bunun bir terör olayı olduğunu iddia etti.

Polis Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri Irak 

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