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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
AĞRI - Kargo aracında 40 kilo 304 gram eroin ele geçirildi

AĞRI - Kargo aracında 40 kilo 304 gram eroin ele geçirildi

- Ekiplerin durdurduğu kargo aracında narkotik köpeği ile arama yapması - Medikal sanayinde kullanılan köpük kutularının içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddelerinin ele geçirilmesi - Ele geçirilen uyuşturucunun sergilenmesi Ağrı 'da bir kargo aracında 40 kilo 304 gram eroin ele geçirildiAĞRI (AA) - Ağrı 'da polis ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları bir kargo aracında 40 kilo 304 gram eroin ele geçirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeker Kavşağı mevkisindeki uygulama noktasında bir kargo aracını durdurdu.Ekipler, narkotik köpekle araçta yaptıkları aramada, medikal sanayisinde kullanılan büyük boy 5 köpük kutusunun içerisine gizlenmiş 80 paket halinde 40 kilo 304 gram eroin ele geçirdi.Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Köpek Polis Ekipleri 

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