AĞRI - Kar yağışı etkili oldu

- Kentte gece etkili olan kar yağışı - Karla kaplanan cadde ve sokaklar - Kar yağışı altında ilerleyen araçlar - Karla kaplı araçlar - Belediye ekiplerinin çalışmasıErzurum ve Ağrı 'da kar yağışı etkili olduERZURUM (AA) - Erzurum ve Ağrı , kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.Erzurum'da gece kar etkili oldu. Bina çatıları ve park halindeki araçların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, güneşin doğmasıyla karlar erimeye başladı. Ağrı 'da da gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.Cadde ve sokakları karla kaplanan kentte, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
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