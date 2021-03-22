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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AĞRI - Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hamile kadın için ambulans helikopter seferber oldu

AĞRI - Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hamile kadın için ambulans helikopter seferber oldu

- Hamile kadın Gülbahar Demirtaş için sağlık bakanlığına ait helikopterin köye gönderilmesi - Hamile kadının ambulans helikoptere nakledilmesi, helikopterin havalanması Ağrı 'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hamile kadın için ambulans helikopter seferber olduAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Diyadin ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde sancılanan hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.İlçeye bağlı Dedebulak köyünde yaşayan hamile Gülbahar Demirtaş sancılanınca, yakınları, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.Sağlık ekipleri, bölgede etkili olan tipi nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamadı.Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile köye gelen sağlık ekipleri, hamile kadına ilk müdahaleyi evinde yaptı.Gülbahar Demirtaş, ambulans helikopterle Van'ın Erciş ilçesindeki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı İlk Müdahale Ambulans Helikopter Sağlık Ekipleri Hamile Kadın 

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