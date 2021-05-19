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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AĞRI - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

AĞRI - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

- Ağrı 'da Kudüs Platformu tarafından program düzenlenmesi - İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıların protesto edilmesi - Ortak basın açıklamasını Turgut Özmüş'ün okuması - Ellerine Türk ve Filistin bayrakları alan vatandaşların protesto yürüyüşü düzenlemesiAĞRI (AA) - Ağrı 'da, İsrail'in Filistin'de Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırıları, düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.Kudüs Platformu bünyesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Meydan Camisi önünde toplandı.Burada platform adına açıklama yapan Turgut Özmüş, Müslümanların ilk kıblesi ve tüm insanlığın ortak değeri olan Mescid - i Aksa'nın İsrail saldırılarıyla tahrip edildiğini belirtti.
1917 yılından beri aşama aşama Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edildiğini aktaran Özmüş, "Tüm dünyayı bu saldırılar karşısında tavır almaya ve İsrail'e yaptırım uygulamaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki tüm insanlık ailesi olarak Mescid - i Aksa bize emanettir. Kudüs, Ortadoğu'nun, Ortadoğu ise tüm dünyanın merkezi ve kalbidir. Eğer bölgede barış ve güvenlik sağlanamazsa dünyamız daha çok savaşlar, işgaller, kan ve gözyaşı müşahede edecektir." diye konuştu.
Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe başlayan grup, Cumhuriyet Caddesi'nin bitimine kadar yürüdü.Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ve Merkez İlçe Başkanı Nuri Yıldız da katıldı.

Protesto Basın Açıklaması Sivil Toplum Gözyaşı Saldırı 

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