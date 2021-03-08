AĞRI - İlkbaharda etkili olan kar yağışı Doğu Anadolu'da hayatı olumsuz etkiledi (2)
- Kar yağışından görüntü - Kar yağışında oluşan trafik - Vatandaşların yürümekte güçlük çekmesiERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı 'da ilkbaharda yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. - Ağrı Ağrı 'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış, yüksek kesimler başta olmak üzere kenti beyaz örtü ile kapladı.Kardan dolayı vatandaşların iş yerleri önündeki karları küreklerle temizlediği kentte, belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor.
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