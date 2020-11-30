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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
AĞRI - Etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

AĞRI - Etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

- Ağrı 'da yoğun sis ve soğuk hava - Sisin ulaşımı olumsuz etkilemesi - Trafikte görüş mesafesinin düşmesi - Soğuk nedeniyle camları buz tutan araçlar - Vatandaşlardan Nusret Aktaş ile röportaj Ağrı 'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattıAĞRI (AA) - Ağrı 'da etkili olan yoğun sis ve soğuk hava, sürücülere zor anlar yaşattı.Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, bir süre sonra yoğunlaşarak görüş mesafesini düşürdü.Soğuk havanın da etkisini gösterdiği kentteki sis, özellikle Ağrı - İran ve Ağrı - Erzurum kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.Sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlarının farlarını yakarak düşük hızda gitmek zorunda kaldı.Şehirde soğuk hava sebebiyle de araçların camları buz tuttu. Vatandaşlar ev ve iş yerlerine gitmekte güçlük çekti.Vatandaşlardan Nusret Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın son günlerindeki soğuk nedeniyle günlük yaşamın giderek zorlaştığını belirterek "Yoğun bir sis var ama kar yağmadığı müddetçe havalar güneşli iyi gidiyor. Ayrıca ilimizde sürücülere zor anlar yaşatan sis sebebiyle görüş mesafesi neredeyse 10 metreye kadar düştü." diye konuştu.

İran Muhabir Uttu Güneşli 

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