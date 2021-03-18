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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
AĞRI - Elektrik panosunda yangın kesintiye yol açtı

AĞRI - Elektrik panosunda yangın kesintiye yol açtı

- Panoda art arda meydana gelen patlama seslerinin kameraya yansıması - Panodan dumanların çıkması - Ekiplerin arızaya müdahale etmesi Ağrı 'da elektrik panosunda yangın kesintiye yol açtıAĞRI (AA) - Ağrı 'da Aras EDAŞ'ın enerji dağıtım merkezi panosunda çıkan yangın, elektrik kesintisine neden oldu.Cumhuriyet Mahallesi'nin Hanibaba Bulvarındaki elektrik panosundan duman çıktığını gören vatandaşlar, Aras EDAŞ ve itfaiye ekiplerini aradı.Bölgeye gelen ekipler panoya müdahale ederek arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.Panoda hasar meydana gelmesi nedeniyle kentin işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinde elektrik kesildi.Öte yandan yanma anı ve bu sırada çıkan patlama sesleri kameraya yansıdı.

Kamera Yansıma Elektrik Kesintisi 

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