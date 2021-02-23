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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Ağrı dondurucu soğuklara teslim oldu

Ağrı dondurucu soğuklara teslim oldu

-Doğu Anadolu Bölgesi'nde en soğuk il, gece eksi 23 derece ile Ağrı oldu

Köpek Buz Sarkıtları Gesi 

--Mustafa Demir ile röportaj
--Detay görüntüler

( AĞRI ) - AĞRI

- Doğu Anadolu Bölgesi'nde en soğuk il, gece eksi 23 derece ile Ağrı oldu. Türkiye’de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin gece eksi 23 dereceyi gösterdiği kentte dere ve nehirler buz tutarken, kentin birçok bölgesinde dev buz sarkıtları oluştu. Ev ve iş yerlerinin camları dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutarken, vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı. Soğuktan donan ve yiyecek bulamayan köpekleri beslemek için sabah uyanıp onlara yiyecek veren Mustafa Demir kentte kışın sert geçtiğini söyleyerek, “Biz Ağrı’da donuyoruz. Her yer buz gibi. Çatılarda buzlar var. Biz kışı çok zor geçiriyoruz. Sabahları kalkıyorum, poğaça ve bayat ekmek bulduğum zaman köpeklere veriyorum. Bazen de kasaplara gidiyorum, et istiyorum. Onlar verince ben de köpeklere veriyorum. Köpekler de üşüyor” ifadelerine yer verdi. (MG-ÖB)
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