AĞRI - Dondurucu soğuklar martta da etkisini sürdürüyor
- Kırağı tutan ağaçlar - Dere ve nehirlerin buz tutması - Sokakta bir çocuğun yavru köpeklerle oynaması Ağrı 'da dondurucu soğuklar martta da etkisini sürdürüyorAĞRI (AA) - Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Ağrı 'da, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.Mart ayında dere ve nehirlerin buzla kaplandığı kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, araç camları dondu.Kırağı tutan ağaç ve bitkiler, güzel manzaralar oluşturdu.
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