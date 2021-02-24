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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AĞRI - Doğu Anadolu'da soğuk havanın etkisiyle dere ve şelaleler dondu

AĞRI - Doğu Anadolu'da soğuk havanın etkisiyle dere ve şelaleler dondu

- Dere ve nehirlerin buz tutması - Evlerin çatısında buz sarkıtları - Elektrik direklerinde oluşan buz sarkıtları - Ağrı Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü Ağrı 'da da dere ve nehirler buz tuttu.Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, vatandaşlar araçlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.Kentteki elektrik direkleri ve kabloların da buz tuttuğu görüldü.

Buz Sarkıtları Uttu 

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