AĞRI - Doğu Anadolu'da saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
- Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda düzenlenen program - Drone ile çekilmiş görüntüler - Vali Osman Varol'un konuşması - İstiklal Marşı okunmasıAĞRI - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Ağrı 'da da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Osman Varol, resmi ve dini bayramların Kovid - 19 salgını nedeniyle arzu ettikleri şekilde kutlayamadıklarını söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet dileyen Varol, şunları kaydetti:"Maalesef bütün alışkanlıklarımız, özel hayatımız ve kamusal hayatımız salgın yüzünden değişti. Gelecekle ilgili en büyük temennim sağlık ve sıhhat. Bir an önce bu hastalıktan kurtulup kaybettiğimiz günlerin acısını çıkaracağımız bu şekilde buruk geçirdiğimiz resmi ve dini bayramların acısını doyasıya yaşayacağımız ve önümüzdeki dönemde bayramların coşkulu bir şekilde kutlamayı diliyorum."Program öğrencilerin Türk bayrakları ve Atatürk posteri açarak hep birlikte saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okumasıyla sona erdi.
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