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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
AĞRI - Dereler ile süs havuzları dondu

AĞRI - Dereler ile süs havuzları dondu

- Ağrı 'da donan Taşlıçay Deresi - Donan süs havuzu - Camları buz tutan araçlar - Vatandaşlardan Fecri Kaya ile röportaj - Ateş yakan inşaat işçileri Ağrı ve Kars'ta dereler ile süs havuzları donduAĞRI/KARS (AA) - Ağrı ve Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle dereler ile süs havuzları buzla kaplandı. Ağrı 'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuklar nedeniyle kentteki Taşlıçay Deresi, Millet Bahçesi'ndeki süs havuzu ve araçların camları buz tuttu.Ağaç ve bitkilerin de kırağı tuttuğu kentte işçiler de soğuklardan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalıştı.Vatandaşlardan Fecri Kaya, AA muhabirine, kentte havaların çok soğuduğunu belirterek, "Umarım havalar böyle devam etmez. Camlar buz tutuyor, aracın arkasında bulunan bir aparatla camı temizleyebildik." diye konuştu.

Bild Muhabir Uttu İnşaat İşçileri 

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