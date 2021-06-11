Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
AĞRI - Dere yatağında 6 kilo 528 gram metamfetamin ele geçirildi

AĞRI - Dere yatağında 6 kilo 528 gram metamfetamin ele geçirildi

- Jandarma ekiplerinin dere yatağında uyuşturucu madde arama köpeği eşliğinde arama yapması - Ekiplerin paketler içerisine gizlenmiş metamfetamin maddelerini bulması Ağrı 'da dere yatağında 6 kilo 528 gram metamfetamin ele geçirildiAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde dere yatağında uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü, Doğubayazıt Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Tanıktepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.İlçeye bağlı Sağdıç köyündeki bir dere yatağına giden ekipler, burada çöplerin bırakıldığı alanda arama yaptı.Uyuşturucu dedektör köpeği desteğiyle gerçekleştirilen aramada, 7 pakette 6 kilo 528 gram metamfetamin ele geçirildi.Ekipler tarafından yaklaşık 300 metre uzaklıktaki şüpheliler M.Ö. ve Ş.A. durduruldu. Ş.A'nın üst aramasında uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi, çevrede 14 gram metamfetamin bulundu.Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemleri sonrası çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Dere Yatağı 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement