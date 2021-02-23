AĞRI - Dere ve nehirler dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu
- Donan dere ve nehirler - Çatılar ve kombi bacalarında oluşan buz sarkıtları - Araçların naylon ve battaniyelerle örtülmesiDere ve nehirler dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştuAĞRI - Ağrı 'da da dere ve nehirler buz tuttu.Çatılar ve kombi bacalarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, vatandaşlar araçlarını halı ve battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.Kırağı tutan ağaçlar ise güzel manzaralar oluşturdu.
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