Ağrı Dağı ve civardaki dağların zirvesi karla kaplandı - IĞDIR
- Türk bayrağının dalgalanması - Ağrı Dağı'nın zirvesindeki kar manzarasının görüntülenmesi - Kar yağan dağların görüntülenmesiAğrı Dağı ve civardaki dağların zirvesi karla kaplandıIĞDIR (AA) - Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan yağışların ardından yarıya kadar karla kaplandı.Doğu Anadolu'da etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, yüksek kesimli bölgelerde kar yağışına dönüştü.Sahip olduğu 5 bin 137 metre rakımıyla "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı ve Iğdır ile Ağrı sınırlarında yer alan Aras, Zor ve Canderviş dağlarının büyük bölümü karla kaplandı.Ağrı Dağı'nın zirvesinden 2 bin 500 rakıma kadarki bölümü karla kaplandı.Bölgedeki yüksek kesimlerde kar yağışının yaşanmasıyla hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.
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