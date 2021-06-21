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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ağrı Dağı'nda eriyen kar sele neden oldu

Ağrı Dağı'nda eriyen kar sele neden oldu

- Cehennem Vadisi'nin drone görüntüleri - Vadiden akan çamur seli - Yenidoğan Köyü sakinlerinde Aydın Yikit'in konuşmasıIĞDIR (AA) - Ağrı Dağı eteklerindeki karların erimesi nedeniyle sel meydana geldi.Dağın zirvesine yakın kısımlarında bulunan karın erimesi sonucu oluşan sel, çamur ve kayaları ovaya kadar sürükledi.Yenidoğan köyü sakinlerinden Aydın Yikit, bu olayın her 4 - 5 yılda bir yaşandığını belirtti.
Geçmişte dağın buzullarının erimesiyle gelen sel ile selin sürüklediği kaya ve çamurun tarlalara zarar verdiğini belirten Yikit, "Bundan 10 yıl önce 5 metreyi aşan çamur seli oluştu, bu selden arazilerimiz zarar gördü ve yollar kapandı, köprü uçtu. Havalar aşırı sıcak olduğundan 5 yılda bir, 4 yılda bir böyle bir doğa olayını yaşıyoruz." dedi.

Aşı Sel 

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