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Ağrı Dağı ilk defa görme engelli bir kadını ağırladı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ağrı Dağı ilk defa görme engelli bir kadını ağırladı

Ağrı Dağı ilk defa görme engelli bir kadını ağırladı

-Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine gelen ve Ağrı Dağı’na tırmanan görme engelli Melisa Yılmaz, dağa tırmanan ilk görme engelli kadın oldu

Görme Engelli Engelli Kadın 

--Detay görüntüler

( AĞRI - ÖZEL) AĞRI

- Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine gelen ve Ağrı Dağı’na tırmanan görme engelli Melisa Yılmaz, dağa tırmanan ilk görme engelli kadın oldu. İstanbul’dan Ağrı’ya gelen Görme engelli Melisa Yılmaz, Doğubayazıt’a giderek Ağrı Dağı’na tırmandı. Kamp arkadaşlarının desteğiyle dağa çıkan Yılmaz, Ağrı Dağı’na çıkan ilk görme engelli kadın oldu. Çok duygusal olduğunu ifade eden Melisa Yılmaz, “Buraya İstanbul’dan geliyorum. Çok yorgunum ve çok karmaşık duygular içerisindeyim. Çok duygusalım.” ifadelerine yer verdi. (MG-AT)
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