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Ağrı’da yüksek gerilim hattında meydana gelen patlama yangına neden oldu
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ağrı’da yüksek gerilim hattında meydana gelen patlama yangına neden oldu

Ağrı’da yüksek gerilim hattında meydana gelen patlama yangına neden oldu

-Ağrı’da, yüksek gerilim hattında çıkan patlama nedeniyle halı sahada yangın çıktı

Yüksek Gerilim Hattı Yüksek Gerilim Yangın Altın Trol 

--Detay görüntüler

( AĞRI ) - AĞRI

- Ağrı’da, yüksek gerilim hattında çıkan patlama nedeniyle halı sahada yangın çıktı. Ağrı’nın merkeze bağlı Fırat Mahallesinde bulunan yüksek gerilim hattında bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın etkisiyle yüksek gerilim hattının bulunduğu alana yakın olan bir halı sahada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. (MG-AT)
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