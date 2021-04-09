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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Ağrı’da, yaylalar koyun sürüleriyle renklendi

Ağrı’da, yaylalar koyun sürüleriyle renklendi

-Ağrı’da ilkbaharın gelmesiyle birlikte yeşillenen yaylalar, ağıllarından çıkarılan koyun sürüleriyle renklendi

Kış Mevsimi Saldırı 

--Yaylalarda otlayan koyunlar ve dağ manzarası
--Yaylada çobanlık yapan Muzaffer Kanpolat ile eğlenceli röportaj
--Detay görüntüler

( AĞRI -ÖZEL) AĞRI

- Ağrı’da ilkbaharın gelmesiyle birlikte yeşillenen yaylalar, ağıllarından çıkarılan koyun sürüleriyle renklendi. Hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Ağrı’da , yüzlerce koyun sürüsü uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle beraber yaylalara çıkarılmaya başladı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ağıllarından çıkarılan koyunlar, gün batımına kadar yaylalarda otlarken, baharı sevinçle karşılayan çobanlar ise yaylalarda doğa ile buluşmanın keyfini çıkarıyor. Yakınca köyünde çobanlık yapan Muzaffer Kanpolat, baharın gelmesiyle birlikte aylarca içerde kalan koyunların ağıllarından çıkarılarak yeniden doğayla buluşturulduğunu belirterek, “Bahar geldiği için çok mutluyuz. Hayvanları artık dışarıya çıkartıyoruz. Hayvanlar 5 aydır içeride. Dışarıya çıkardık ot görünce hemen saldırıyorlar. Burada hem tarlayı ekiyoruz hem de koyunların yanındayız. Koyunlarla birlikte piknik yapıyoruz. Havalar güzel, bahar da geldi hayırlısıyla“ dedi.

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