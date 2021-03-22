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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ağrı'da yapılan çığ tatbikatı gerçeğini aratmadı

Ağrı'da yapılan çığ tatbikatı gerçeğini aratmadı

- Ağrı 'da AFAD'ın çığ tatbikatı - AFAD görevlilerinin STK gönüllülerine çığ eğitimi vermesi - Drone ile detaylar - Senaryo gereği çığ altında kalan dağcılar - Çığ altında kalan 2 dağcının kurtarılmasına yönelik çalışma - Ekiplerin yerini tespit ettikleri iki insan maketini kar altından çıkarması - Gerçeği aratmayan tatbikatın AA muhabirince drone ile havadan görüntülenmesi - AFAD İl Müdürü Necati Oruk ile röportaj - Gönüllülerden Arzu Polat ve Umut Oğur ile röportaj - AA ekibi, AFAD görevlilerinin STK gönüllüleriyle yaptığı tatbikatı drone ile görüntülendiAĞRI (AA) - Ağrı 'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin, sivil toplum kuruluşlarının (STK) arama - kurtarma gönüllülerine yönelik çığ tatbikatı gerçeğini aratmadı.Kış mevsiminin zorlu geçtiği ve çığ riskinin görüldüğü Ağrı 'da, AFAD tarafından, Türk Kızılay, Beşir Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneğinin (TAMGA) arama - kurtarma gönüllülerine yönelik çığ konusunda eğitim verildi.
AFAD ekipleri, gönüllülere teorik eğitimin yanı sıra Küpkıran Kayak Merkezi yakınlarındaki karla kaplı dağlık alanda kar bilgisi, çığ bölgesine giriş, arama kurtarma, olay yeri yönetimi, kar katmanlarını inceleme ve çığ testlerini uygulamalı olarak gösterdi.Eğitim çerçevesinde burada gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 30 kişilik dağcı grubunun zirve faaliyeti gerçekleştirirken çığ düştüğü ve 2 kişinin kar altında kaldığı ihbarı alındı.Bunun üzerine harekete geçen gönüllü ekipler, çığın düştüğü bölgede çubuklar ve ses dinleme cihazlarıyla arama kurtarma çalışması başlattı.Ekipler, yerini tespit ettikleri iki insan maketini kar altından çıkarıp sedyeyle taşıyarak amfibik araçla kara yolunda bekleyen ambulansa yetiştirdi.Gerçeğini aratmayan tatbikatı, Anadolu Ajansı (AA) ekibi de drone ile görüntülendi.AFAD İl Müdürü Necati Oruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin en fazla kar yağışı alan illerin arasında yer aldığını ve olası çığ düşmesine hızlı müdahale etmek amacıyla dernekler tarafından 30 kişilik gönüllü arama kurtarma ekiplerine çığ eğitimi verdiklerini söyledi.

Eğitimlerin 3 gün sürdüğünü belirten Oruk, "Eğitimin son gününde uygulamada karşılaşabileceğiniz eksiklik ve aksaklıklarımızı tespit edip gidermek amacıyla bir tatbikat düzenledik. Önümüzdeki günlerde de çok daha kapsamlı bir tatbikat düzenlemeyi planlıyoruz. dedi.
Tatbikata katılan gönüllülerden Arzu Polat ve Umut Uğur Oğur, eğitimin çok faydalı geçtiğini anlattı.

Çığ Düşmesi Çığ Altında Dağcı Grubu Harekete Geç Kar Yağışı 

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