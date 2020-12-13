Ağrı’da yangın: 1 yaralı

-Ev yanarken çekilen detay görüntüler

-İtfaiye ekipleri çalışırken çekilen görüntüler



( AĞRI ) AĞRI



- Ağrı merkeze bağlı Tezeren köyünde bulunan bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Ağrı merkeze bağlı Tezeren köyünde saat 22.00 sularında evde yalnız yaşayan 83 yaşındaki eski muhtar Gıyas Kahriman’ın evinde sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangında evde bulunan eski muhtar Gıyas Kahriman yaralandı. Yangını gören köylülerin yardımıyla evde bulunan Gıyas Kahriman yangından yaralı olarak kurtarıldı. Yangın, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yanan ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangından yaralı olarak kurtarılan Gıyas Kahriman ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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